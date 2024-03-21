Зеленский призвал Запад предоставить Украине больше систем ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на российскую ракетную атаку 21 марта, призвал западные страны предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты городов от обстрелов.
Об этом говорится в сообщении президента в соцсетях.
"Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает нам системами ПВО. Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы обойти защиту "Петриотов" и других ведущих мировых систем.
Сейчас эта защита нужна здесь, в Украине. От Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донбасса. Это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли", – отметил Зеленский.
Президент добавил, что России нужно показать, что "террор всегда в проигрыше".
"Мы должны доказать России, что она будет вынуждена смириться с нормальной свободной жизнью в Украине. Нам нужна поддержка партнеров. И я благодарен всем в мире, кто действительно помогает", – добавил Зеленский.
Напомним, в ночь на 21 марта российские войска выпустили в направлении Киева более 30 ракет – в Воздушных силах сообщили о сбитии всех воздушных целей. В результате обстрелов в Киеве по состоянию на 9:00 известно 13 пострадавших, погибших нет.