В ISW оценили риски для правобережья Херсона от "днепровской флотилии" РФ

Россия сформировала «Днепровскую речную флотилию» и бригаду катеров в ее составе. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на состоявшейся вчера, 20 марта, коллегии Минобороны РФ.﻿ Американский Институт изучения войны ISW в очередном своем отчете отметил, что российские военные официальные лица впервые подтвердили формирование Днепровской речной флотилии в связи с войной в Украине, сообщает Зеркало недели.

В ISW предполагают, что Днепровская речная флотилия будет развернута вместе в Херсонской области и, вероятно, будет действовать против украинского плацдарма на левобережье и против рейдов ВСУ через реку. Исследователи говорят, что россияне могут использовать ее для поддержки российских рейдов через реку и высадки российских войск на контролируемом Украиной правом берегу Днепра.

Численность и уровень оснащения Днепровской речной флотилии остаются непонятными для ISW, однако здесь считают маловероятным, что у нее сейчас имеются ресурсы, необходимые для повторной оккупации Херсонщины.

При этом исследователи отмечают, что присутствие нового формирования в этом районе может заставить Украину направить войска и дефицитную технику на участок фронта, относительно неактивный с ноября 2022 года. Развертывание Днепровской речной флотилии может вынудить украинское командование принимать сложные решения по распределению ресурсов, поскольку оно имеет ограниченные запасы артиллерийских боеприпасов и другого важного оборудования.

В ISW предполагают, что новосозданная флотилия уже была задействована 13 марта, когда российские войска смогли совершить ограниченный рейд и временно высадиться на западном берегу Херсонской области.