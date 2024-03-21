Законопроект о мобилизации: в Раде планируют рассмотреть все правки на следующей неделе

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует рассмотреть все поправки к новому законопроекту о мобилизации на следующей неделе. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Егор Чернев, который является заместителем главы комитета, сообщает Зеркало недели.

«Сейчас мы проработали около 1500 поправок, в целом процесс идет довольно быстро. Не все парламентарии, которые подавали правки, хотят их отстаивать в комитете, поэтому это ускоряет дело. Надеюсь, что на следующей неделе мы завершим со всеми 4300 поправками» , – отметил Чернев.

По его словам, пока сложно представить, каким именно будет законопроект, потому что не все поправки проходят рассмотрение.

Напомним, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки только 12 марта начал анализировать 4269 поправок, большинство из которых подали парламентарии из «Слуги народа». Законопроект был одобрен в первом чтении еще 7 февраля.