Пять стран ЕС обратились к Еврокомиссии с призывом запретить агроимпорт из РФ и Беларуси

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Европейской комиссии с призывом запретить импорт зерна из России и Беларуси в Европейский Союз, сообщает Европейская правда.

В обращении к еврокомиссарам, инициированном Литвой, содержится просьба обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение было эффективно реализовано на всей территории Евросоюза.

Министры также отметили важность внедрения мер, направленных на недопущение возможного украденного из Украины зерна на рынок ЕС.

По словам министра сельского хозяйства Литвы Кястутиса Навицкаса, санкций ЕС против страны-агрессора недостаточно, поэтому нужны дополнительные меры для ограничения доступа российских товаров на рынок ЕС.

"Мы просим ЕК проанализиров ﻿﻿ ать возможность ограничения импорта в ЕС пищевых продуктов происхождением из России и Беларуси...Пока Россия ведет жестокую незаконную войну против Украины, ее зерно продолжает поступать на рынок ЕС. Например, в 2023 году ЕС импортировал 1,53 млн тонн российского зерна на 437,5 млн евро" , – говорит литовский министр.

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии отмечают, что Россия использует прибыль от экспорта зерна в ЕС для финансирования войны с Украиной. Эти средства идут на производство ракет, беспилотников и другого оружия, которое используется для уничтожения гражданской инфраструктуры, жилых домов и людей.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси – это должно стать первым ограничением на российские продовольственные товары со времени полномасштабного вторжения в Украину.

В феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт многих продуктов питания из России и Беларуси, а Литва объявила о строгих проверках грузов.