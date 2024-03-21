Австралия присоединилась к коалиции дронов для Украины
Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что его страна присоединилась к коалиции стран, которые будут производить БПЛА для Украины. Об этом пишет The Guardian ссылаясь на комментарий политика во время пресс-конференции, сообщает Деловая столица.
"Сегодня мы также объявляем, что Австралия будет участвовать в коалиции по беспилотникам, которую возглавляют Соединенное Королевство и Латвия", — заявил Марлес.
По его словам, Австралия продолжит "делать свой вклад в усилия, чтобы Украина сохранила курс и смогла решить этот конфликт на своих условиях".