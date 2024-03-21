Россия на оккупированных территориях создала "атмосферу страха" – ООН

Оккупационные власти создали удушающую атмосферу страха, преследуя всех, кого они подозревают в нелояльности к себе, отмечается в отчете, основанном на более чем 2300 интервью с жертвами и свидетелями.﻿ Об этом говорится в докладе ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Действия Российской Федерации нанесли ущерб социальной структуре громад и оставили людей изолированными, что привело к глубоким и долговременным последствиям для украинского общества в целом" , - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

В докладе, основанном на более чем 2300 интервью с жертвами и свидетелями, подробно описаны действия РФ по навязыванию русского языка, гражданства, законов, судебной системы и обучающих программ на оккупированных территориях. В то же время оккупационные власти подавляли проявления украинской культуры и идентичности и разрушали украинскую систему управления и административные системы в этих районах, указывают авторы доклада.

"Сначала целью российских вооруженных сил становились люди, считавшиеся угрозой безопасности, со временем этот круг расширился и включал любого человека, считавшегося противником оккупации. Российские войска также применяли силу для подавления мирных протестов, ограничивали свободу выражения взглядов, ввели строгий контроль за передвижением жителей и грабили дома и предприятия" , – говорится в документе.

В докладе также подробно описывается ситуация в районах, освобожденных украинскими силами в конце 2022 года, включая Николаевскую и части Харьковской и Херсонской областей, к которым Управление ООН по правам человека впоследствии получило доступ.

В докладе выражается обеспокоенность тем, что слишком широкое и нечеткое положение Уголовного кодекса Украины привело к привлечению людей к уголовной ответственности по обвинениям в коллаборационизме с оккупационными властями за действия, к которым оккупационная власть может принуждать на законных основаниях в соответствии с международным гуманитарным правом.

Верховный комиссар в очередной раз призвал Российскую Федерацию немедленно остановить вооруженное нападение на Украину и отойти от ее международно признанных границ в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи ООН и международным правом.