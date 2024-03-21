Президент Финляндии назвал причины лидерства страны в рейтинге счастья

Президент Финляндии Александер Стубб поделился своим видением причин, благодаря которым его стране удается семь лет подряд сохранять первенство в мировом рейтинге счастья, сообщает Европейская правда.

Финский президент отметил, что видит три причины лидерства Финляндии в рейтинге самых счастливых стран мира. Это природа, доверие и образование.

В то же время Стубб признал, что, конечно, существует и "много других причин для коллективного счастья".

Finland has been ranked the Happiest Country in the World, now for seven years in a row.



Many reasons for it, here are my three:



1. Nature.

2. Trust.

3. Education.



There are naturally many other reasons for collective happiness. What would be your top three? — Alexander Stubb (@alexstubb) March 20, 2024

Ежегодный отчет World Happiness Report признал Финляндию самой счастливой страной мира уже седьмой год подряд.

Страны в отчете ранжируются по уровню счастья на основе их средних оценок жизни за три предыдущих года, в данном случае – с 2021 по 2023 год.

Во внимание принимаются такие факторы, как ВВП на душу населения, социальная поддержка, продолжительность здоровой жизни, свобода, щедрость и коррупция.

Финляндия возглавляла этот рейтинг и во времена пандемии. Тогда ее жители высоко оценили меры взаимного доверия, которые помогли защитить жизнь и средства к существованию.