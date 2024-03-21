Первый пациент с Neuralink играет в онлайн-шахматы силой мысли

Neuralink показал видео с первым пациентом, которому имплантировали мозговой чип. В ролике мужчина силой мысли двигает курсор на экране, чтобы играть в компьютерные шахматы, сообщает Mezha Media.

В видео пациент рассказал, что его зовут Нолан Арбо и ему 29 лет. После несчастного случая около восьми лет назад его парализовало ниже плеч.

В январе этого года стало известно, что Neuralink впервые провел имплантацию мозгового чипа человеку. По словам Илона Маска, чип позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них почти любым устройством только силой мысли.

В феврале миллиардер сообщил, что первый пациент, которому имплантировали мозговой чип компании Neuralink, полностью выздоровел и может мысленно управлять компьютерной мышью.

Бизнесмен имеет большие амбиции по Neuralink, заявляя, что это будет способствовать быстрому хирургическому внедрению его чипов для лечения таких заболеваний, как ожирение, депрессия, шизофрения и т.д.

В прошлом году стало известно, что стартап получил одобрение от независимой наблюдательной комиссии до начала набора участников для первого испытания мозгового имплантата для пациентов с параличом.