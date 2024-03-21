Укрэнерго сообщила о стабильности энергосистемы после ракетных ударов

Ракетная атака в ночь на 21 марта не повлияла на работу энергосистемы. Об этом информирует НЭК "Укрэнерго" в Фейсбуке.

"Ночная ракетная атака россиян не повлияла на работу энергосистемы" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью в западном регионе защитой отключались две воздушные линии 220 кВ. Обесточивалось 132 тыс. потребителей во Львове и 9,7 тыс. - в Роздоле Львовской области. Утром работа линий и энергопитание всех потребителей возобновлены.

Максимальное потребление 20 марта было на 0,2% меньше по сравнению с 19 марта. По состоянию на 09:50 21 марта потребление электроэнергии на 4% меньше соответствующего показателя предыдущего дня. Дефицит в течение суток не прогнозируется.

Экспорт электроэнергии 21 марта осуществляется в дневные и ночные часы в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову общим объемом 2148 МВт-час. Импорт запланирован в дневные и вечерние часы из Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы общим объемом 2305 МВт-час.