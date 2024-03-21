Власти РФ призвали жителей покинуть приграничье Белгородской области
Глава российского Грайворонского городского округа призвал россиян покинуть приграничные населенные пункты. Об этом заявил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев в своем телеграм-канале. Однако через несколько часов после публикации Бондарев удалил свой пост, сообщает Украинская правда.
"Обращаюсь к тем, кто остается в приграничных населенных пунктах городского округа. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории... Еще раз повторюсь, это касается только приграничных населенных пунктов", – написал он.
Бондарев также сообщил, что россиян готовы принять из Ярославской области. Также им предлагают организовать отъезд:
"Мы стараемся доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки".
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на въезде в семь приграничных населенных пунктов региона установят посты, на которых будут дежурить российские пограничники, сотрудники МВД и местной администрации. Среди этих семи населенных пунктов был и город Грайворон.