Власти РФ призвали жителей покинуть приграничье Белгородской области

Глава российского Грайворонского городского округа призвал россиян покинуть приграничные населенные пункты.﻿ Об этом заявил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев в своем телеграм-канале.﻿ Однако через несколько часов после публикации Бондарев удалил свой пост, сообщает Украинская правда.

"Обращаюсь к тем, кто остается в приграничных населенных пунктах городского округа. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории... Еще раз повторюсь, это касается только приграничных населенных пунктов" , – написал он.

Бондарев также сообщил, что россиян готовы принять из Ярославской области. Также им предлагают организовать отъезд: "Мы стараемся доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки" .

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на въезде в семь приграничных населенных пунктов региона установят посты, на которых будут дежурить российские пограничники, сотрудники МВД и местной администрации. Среди этих семи населенных пунктов был и город Грайворон.