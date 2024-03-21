Британская разведка сообщила о замедлении наступления РФ под Авдеевкой

Наступление российской армии в районе Авдеевки Донецкой области в последние недели замедлилось﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, российские войска продолжают сосредотачиваться на операциях в Донецкой области, добиваясь незначительных успехов. В частности — пытались расширить зоны противостояния к северо-западу от Донецка. Бои идут за ряд населенных пунктов, включая Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

"Наступление россиян замедлилось за последние недели, вероятно, частично из-за значительных потерь во время кампании в Авдеевке" , — считает британская разведка.

По ее данным, ситуация на этом участке фронта остается нестабильной, а дефицит бойцов и боеприпасов у украинских сил, вероятно, ограничивает способность удерживать позиции.