Путина остановит только поражение в Украине — Politico

На протяжении последних двух лет слышно множество предсказаний о том, что дни диктатора Владимира Путина сочтены. Однако сейчас он держится за власть крепче, чем когда бы то ни было. Об этом пишет Politico, сообщает Новое время.

В статье сказано, что появляется информация, что россияне отвернутся от Путина или что он будет смещен в результате кремлевского переворота олигархами и российской элитой, против которых сейчас введены западные санкции и которые злятся из-за замороженных зарубежных активов.

Однако сейчас Путин идет к тому, чтобы стать самым долгоживущим правителем России со времен царей, обогнав другого диктатора — Иосифа Сталина.

Издание пишет, что имитация выборов, на которых он набрал 87% голосов, лишь подчеркнула, что он полностью контролирует РФ с помощью репрессий. В статье сказано, что олигархи знают, что «нельзя бросать вызов боссу».﻿

В материале говорится, что поражение России в Украине — единственная реалистичная цель. Это не только даст Украине суверенное право выбирать свою судьбу, но и удержит Путина от дальнейшей агрессии — и, возможно, «спасет и Россию», поскольку именно это может изменить политическую динамику страны.

Издание пишет, что для достижения такой победы Запад должен подтянуться, ускорить поставки оружия и военной помощи, а также помочь Украине пережить предстоящие наступления России, которые, скорее всего, будут направлены на Харьков и Одессу, а также подготовиться к новому натиску, чтобы попытаться вытеснить Россию.