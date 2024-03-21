В Бундестаге допустили изменение позиции Шольца по передаче Taurus Украине
Канцлеру Германии Олафу Шольцу все таки придется согласиться передать крылатые ракеты Taurus Украине. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на заявление лидера парламентской фракции ХДС/ХСС Германии Торстена Фрая, сообщает Корреспондент.
"Конечно же вполне могу допустить (что Шольц передаст ракеты Украине, - ред.). Потому что, как мне кажется, не вызывает сомнений тот факт, что Taurus именно та крылатая ракета, которая лучше всего отвечает потребностям Украины", - считает политик.
По его словам, цель Украины - нанести удар по российским линиям поставки и тем самым "обеспечить своего рода послабление российских атак в Украине".
"Это представляется более чем необходимым, ведь украинцам приходится обходиться малой толикой боеприпасов, в отличие от того количества, которое имеют в своем распоряжении россияне. Поэтому вполне можно предположить, что наступит момент, когда и федеральный канцлер согласится на это", - подытожил Фрай.
Отметим, 22 февраля Бундестаг принял решение рекомендовать германскому правительству предоставить Украине дальнобойное оружие. Окончательное решение только за канцлером Олафом Шольцем. Однако он исключает возможность передачи Taurus Украине.