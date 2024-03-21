Большой порт Санкт-Петербург прекратил отгрузку селитры из-за атак — СМИ

Большой порт Санкт-Петербург на фоне атак беспилотников перестал переваливать селитру. Власти города в будущем планируют перенести перевалку селитры, вероятно, в Усть-Лугу. Об этом пишут росСМИ, сообщает Корреспондент.

Большой порт Санкт-Петербург в феврале прекратил перевалку селитры. Для порта города это означает потерю весомых трех миллионов тонн грузов в год.

"Для порта, который и так находится в непростом положении из-за потери торговых сделок с Европой, это достаточно существенный удар" , - говорится в сообщении.

Операции приостановлены из-за запрета власти на фоне опасений атак беспилотников, при этом принято решение о вынесении перевалки селитры за пределы города.

Новым местом перевалки селитры сейчас рассматривается Усть-Луга. Однако сейчас город не готов принимать селитру, потому что порту необходима модернизация инфраструктуры.