ГБР задержало экс-руководителя по продобеспечению ВСУ

Бывшему начальнику Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении во время работы в должности. Об этом информировало Государственное бюро расследований, сообщает Зеркало недели.

По данным следствия, задержанный подозреваемый в 2022-2023 годах, работая в ВСУ, приобрел активы на почти 58 млн грн.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, речь идет об автомобиле «Toyota» 2022 года выпуска, квартире в Киеве, областной базе специального медицинского назначения в Хмельницкой области общей площадью 2022 кв м, 55 земельных участков в разных регионах, а также единственном имущественном комплексе Хмельницкого государственного экспериментального протезно- ортопедического предприятия

«Сумма незаконно приобретенных средств более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы» , - подчеркнули в ОГП.

Сейчас следователи еще производят обыск по месту жительства экс чиновника. Также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. На незаконно приобретенные активы судом наложен арест.

Должностному лицу грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Следственные органы не называют имени задержанного подозреваемого, однако предположительно речь идет о полковнике Александре Козловском. В январе «Наші ﻿﻿гроші» писали, что ГБР расследует деятельность преступной группировки, причастной к хищениям на продуктах для Минобороны во время полномасштабного вторжения, а ключевым подозреваемым по делу является чиновник Сил логистики ВСУ Александр Козловский.