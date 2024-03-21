В Минэкономики рассказали, на каком этапе идея "зарплатного" бронирования
В Министерстве экономики сообщили, что модель бронирования, в том числе "зарплатная", находится на этапе межведомственного обсуждения. Об этом говорится в ответе на запрос, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.
"На сегодня указанная модель бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время находится на этапе межведомственного обсуждения, в том числе относительно целесообразности введения дополнительных условий для бронирования военнообязанного по размеру его заработной платы и объемов уплаты предприятием налогов, сборов платежей.
Проект акта Кабинета министров Украины о введении перспективной модели бронирования военнообязанных в заинтересованные органы не направлялся", - заявили в Минэкономики.
В то же время там отметили: с целью цифровизации механизма бронирования военнообязанных, Минэкономики вместе с Минобороны, Минцифры, Государственной налоговой службой и Генштабом прорабатывают модель бронирования в электронном виде, которая будет предусматривать представление такого списка через портал "Дія".