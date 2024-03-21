Поражение РФ в Украине предотвратит Третью мировую войну — премьер Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поражение России в Украине необходимо, чтобы избежать начала Третьей мировой войны. Об этом пишет EUobserver, сообщает Новое время.
«[Если] Россия проиграет эту войну, тогда нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне», заявила Каллас.
В то же время эстонский премьер подчеркнула, что она не пропагандирует войну.
«Мы хотим мира, но мы хотим иметь устойчивый мир, а мир на условиях России не является устойчивым», — отметила она.
Каллас также добавила, что разница между началом Второй мировой войны и тем, что происходит сейчас, заключается в том, что Украина «боролась и выстояла».
«Именно поэтому война не продвинулась дальше. Но если Украина упадет, это будет по всей Европе», — добавила премьер-министр Эстонии.