Поражение РФ в Украине предотвратит Третью мировую войну — премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поражение России в Украине необходимо, чтобы избежать начала Третьей мировой войны. Об этом пишет EUobserver, сообщает Новое время.

«[Если] Россия проиграет эту войну, тогда нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне» , заявила Каллас.

В то же время эстонский премьер подчеркнула, что она не пропагандирует войну.

«Мы хотим мира, но мы хотим иметь устойчивый мир, а мир на условиях России не является устойчивым» , — отметила она.

Каллас также добавила, что разница между началом Второй мировой войны и тем, что происходит сейчас, заключается в том, что Украина «боролась и выстояла».