Украинцы наблюдают увеличение коррупции за последний год — исследование

Война оказывает наибольшее влияние на жизнь каждого украинца, но второй год подряд, на втором месте среди сложных проблем есть коррупция. Так считает 71,6% населения и такого же мнения 73% бизнеса. Об этом заявил во время презентации результатов социологического исследования «Коррупция в Украине 2023: понимание, восприятие, распространенность», глава социологической компании Info Sapiens Дмитрий Савчук, сообщает Зеркало недели.

В ноябре – декабре 2023 года социологическая компания Info Sapiens по заказу НАПК провела пятую волну общенационального исследования по комплексной оценке коррупционной ситуации в Украине. Исследование включало репрезентативный опрос населения и представителей бизнеса. Методология исследования остается неизменной с 2017 года. По данным исследователей, это личные интервью с населением с выборкой 2500 человек по всей Украине и телефонные интервью с представителями бизнеса – выборка 1200 респондентов.

Большинство украинцев – 61,2% – считают, что уровень коррупции вырос за последний год. Также считает 46,3% предпринимателей. Комментируя такое отличие между результатами, представитель агентства отметил, что бизнес действительно более оптимистично воспринимает ситуацию, чем население.

"Большинство респондентов, отвечая на вопрос, кто ответственен за преодоление коррупции как бизнес, так и население указало, что это, прежде всего, высшее руководство страны, президента, Офис президента. "Среди населения таких 47,5% среди бизнеса почти так же - 48,3%" , - отметил Дмитрий Савчук.

Коррупция в Украине не исчезла, но сейчас есть институты, которые борются с этой проблемой. Такое заявление сделала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.