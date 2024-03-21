Экс-начальник киевского метро сложил мандат депутата Киевсовета
Два депутата фракции «УДАР» Виктор Брагинский и Илья Кушнир сложили депутатские полномочия в Киевском городском совете. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Свои депутатские полномочия сложили два депутата фракции «УДАР» в Киевсовете. Виктор Брагинский – после резонансного расследования журналистов Bihus info. Далее обнародованными фактами будут заниматься правоохранительные органы. И Илья Кушнир, который слишком редко посещал заседание Киевсовета", – написал Кличко в Телеграме.
Напомним, 14 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отстраняет Брагинского от обязанностей директора киевского метрополитена. Причиной стало расследование журналистов Bihus info, в котором говорится о многочисленных нарушениях Брагинских требований по декларированию имущества.