Экс-начальник киевского метро сложил мандат депутата Киевсовета

Два депутата фракции «УДАР» Виктор Брагинский и Илья Кушнир сложили депутатские полномочия в Киевском городском совете. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Свои депутатские полномочия сложили два депутата фракции «УДАР» в Киевсовете. Виктор Брагинский – после резонансного расследования журналистов Bihus info. Далее обнародованными фактами будут заниматься правоохранительные органы. И Илья Кушнир, который слишком редко посещал заседание Киевсовета" , – написал Кличко в Телеграме.

Напомним, 14 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отстраняет Брагинского от обязанностей директора киевского метрополитена. Причиной стало расследование журналистов Bihus info, в котором говорится о многочисленных нарушениях Брагинских требований по декларированию имущества.