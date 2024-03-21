В ГУР подтвердили возможность использования РФ спутниковых фото США для ударов по Украине

Россияне могли покупать у американских компаний спутниковые снимки объектов в Украине для нанесения по ним ударов. Такой комментарий дал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает Суспільне.

"Все страны покупают, и мы в том числе. Это чисто коммерческая услуга. Они и раньше использовали коммерческие снимки" , - сказал он.

Ранее американское издание The Atlantic со ссылкой на украинский военный источник сообщало, что россияне могут использовать американские спутники для атак по Украине. Случаев, когда после фиксации объекта со спутника его поражает российская ракета – сотни. Иногда после ударов используется другой спутник, фиксирующий последствия обстрела.

В Минобороны Украины подозревают, что Россия покупает спутниковые снимки в США из-за сторонних компаний, и что эти изображения "могут быть использованы в вооруженной агрессии против Украины".

В материале также отмечается, что две из крупнейших коммерческих компаний по спутниковым изображениям в США, Maxar и Planet, делали снимки украинских объектов, позже поразивших российские ракеты. Компании в свою очередь отвергли сотрудничество с РФ.