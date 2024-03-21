В Раде предложили принять законодательство о регулировании Telegram

В Верховной Раде инициируют законопроект, которым предлагают ввести регулирование для мессенджера Telegram и подобных ему соцсетей.﻿ Об этом заявил народный депутат Николай Княжицкий, инициировавший сбор подписей за этот законопроект, сообщает Деловая столица.

По его словам, несмотря на то, что Telegram имеет российское происхождение и сотрудничает с кремлем, украинские власти активно продвигают его как основной источник информации для украинцев. Княжицкий добавляет, что, хотя государственные органы заявляли о том, что Telegram используют российские спецслужбы, они сами через него распространяют информацию.

Однако депутат отмечает, что законопроект не предлагает блокировку Telegram, а вводит "приблизительно такое же регулирование, которое установлено законодательством для платформ типа YouTube". По словам Княжицкого, этим законопроектом хотят восполнить пробел в Законе о медиа, регулирующем все типы средств массовой информации, кроме платформ типа Telegram.

Согласно законопроекту, который предлагает Княжицкий, такие платформы, как Telegram, будут реагировать на распространение контента с, в частности, оправданием российской агрессии.

Также по запросу Национального совета по телерадиовещанию они, как и другие медиа, должны будут раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования. Если структуру собственности или источники финансирования признают непрозрачными, Telegram не смогут использовать государственные органы и финансовые структуры, которые обрабатывают персональные данные украинцев.

В таком случае его нельзя будет устанавливать на любых устройствах, используемых для служебных целей.

В то же время Княжицкий говорит, что ограничения и запреты использования платформ с непрозрачной собственностью не будут применяться к Силе безопасности и обороны.

Напомним, 14 февраля спикер ГУР МО Андрей Юсов заявил, что платформа Telegram включает в себя "целый ряд угроз для Украины". По его словам, угрозу для безопасности государства представляют не отдельные медиа, имеющиеся на платформе, а сама соцсеть. В то же время, он отметил, что Украина выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, чтобы работать по прозрачным правилам. В Telegram ответили, что платформа полностью безопасна для украинцев.