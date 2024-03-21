Во время "выборов Путина" россияне донатили на дроны для ГУР

Во время международного благотворительного сбора на закупку очередной партии ударно-разведывательных беспилотников «Сич» для подразделений ГУР МО Украины наиболее активными оказались граждане РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины.

"За четыре дня к волонтерской акции, которую проводит телеканал Freedom, присоединилось почти 3000 человек. Из них - 1538 россиян, в том числе 200 москвичей, отсканировавших qr-код с экранов своих телевизоров и гаджетов. Символично, что пик донатов на дроны для украинских разведчиков от граждан государства-агрессора совпал с проведением так называемых "выборов Путина". Вместо участия в кремлевском фарсе сознательные россияне решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства" , - говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что это лучшая инвестиция в свободное будущее России, которое может наступить только в случае полного уничтожения и демонтажа террористического режима в Кремле.

Отмечается также, что к международному сбору на БПЛА «Сич» присоединились находящиеся за рубежом украинцы, а также граждане Латвии, Германии, Польши, Молдовы и других государств.