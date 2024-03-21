"Нафтогаз" хочет увеличить добычу газа на полмиллиарда кубометров

В этом году группа "Нафтогаз" планирует увеличить добычу природного газа на пол миллиарда кубометров, а также увеличить объемы газа иностранных энергетических компаний, хранящих голубое топливо в украинских ПХГ, сообщает Экономическая правда.

"Наш план на 2024 год – нарастить добычу голубого топлива как минимум на пол миллиарда кубометров. Мы увеличиваем темпы бурения новых скважин, используем современные технологии как для исследования недр, так и для непосредственной добычи газа" , – отметил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Кроме того, в группе отметили, что еще одной целью на 2024 год является увеличение объемов газа, хранящихся в украинских ПХГ иностранными энергетическими компаниями.