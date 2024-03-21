Кулеба обсудил с председателем военного комитета НАТО поддержку Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. В частности, они обсудили ожидания от Вашингтонского саммита НАТО. Об этом сообщает пресс-служба﻿ МИД Украины.

Кулеба во время встречи отметил важную роль государств-членов НАТО в оказании Украине всесторонней помощи в отражении вооруженной агрессии РФ. Он также отметил важность продолжения поддержки Украины, в частности, предоставление Киеву критически важных видов вооружений и военной техники.

Собеседники обсудили перспективы обеспечения боевой подготовки украинских военнослужащих и тесной кооперации оборонных индустрий Украины и союзников.

Глава МИД призвал к наращиванию поддержки Украины со стороны НАТО, прежде всего летальным вооружением, возвращению к практике тренировок в Украине, развертыванию ремонтных баз в Украине.