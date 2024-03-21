Верховная Рада распустила Запорожский облсовет

Верховная Рада Украины на заседании 21 марта приняла инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским еще год назад законопроект №9118 о передаче полномочий Запорожской областной рады Запорожской областной военной администрации на период военного положения. За соответствующее решение проголосовало 236 народных депутатов, сообщает Зеркало недели.

«Благодарю президента Украины, каждый народный депутат, каждую фракцию ВР за объединенную позицию, которая решает многие проблемы нашей прифронтовой области» , - прокомментировал решение парламента председатель Запорожской облгосадминистрации Иван Федоров.

Глава ОГА напомнил, что в начале полномасштабного вторжения в соответствии с Законом "О правовом режиме военного положения" бюджетные полномочия облрады были переданы Запорожской ОВА, что позволило обеспечить непрерывное финансирование зарплат, социальных выплат, энергоносителей и помогать Силам обороны Украины.

В то же время у Запорожской облрады оставались ограниченные самоуправляющиеся полномочия для принятия управленческих решений относительно около 150 областных предприятий, учреждений и заведений, а также вопросы коммунальной собственности и строительства.

«Несмотря на это, обласнатя рада за два года войны не приняла ни одного вопроса жизнедеятельности области. Председатель областной рады пять раз созвала сессии, но у некоторых депутатов не было желания работать. Последствия этого очень отрицательные. Несколько сот нерешенных вопросов. Замороженные инвестиции международных партнеров. Трудовые коллективы без руководителей. Проблемы с эвакуированными областными заведениями» , – заявил Федоров.

Согласно закону, до конца военного положения этими вопросами будет заниматься Запорожская областная военная администрация. В то же время полномочия областной рады будут автоматически обновлены по завершению военного положения.

В противовес депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила, что таким решением создается прецедент роспуска местных рад на территориях, которые не были оккупированы и передача их полномочий ВГА, а в партии его оценивают как угрозу для децентрализации.