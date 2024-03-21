В сети сообщают о падении самолета в российском Таганроге: что известно

В российском городе Таганрог, вероятно, днем четверга, 21 марта, упал самолет рядом с аэродром, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

В местных пабликах пишут, что неподалеку от лимана самолет упал в траву и начался пожар. Также известно, что на место летят спасательные вертолеты.

Кроме того, на опубликованных видео и фото видно, что над поднимается столб темного дыма. Также жители города сообщают, что видели в небе след от полета самолета, однако сам самолет не был виден.

Следует отметить, что на территории Таганрога есть военный аэродром "Таганрог-Центральный". Там есть две взлетно-посадочные полосы: одна бетонная и одна запасная грунтовая.

Удар по Энгельсу

В ночь на 20 марта в российском городе Энгельс Саратовской области прозвучали взрывы. В сети сообщали о "прилетах", а жители публиковали "громкие" видео со взрывами.

Местные власти заявили об атаке беспилотников и отчитались, что якобы все беспилотники "были сбиты над городом". Местные жители в соцсетях не согласились с этим.

Источники в спецслужбах сообщили, что взрывы в Энгельсе были работой Главного управления разведки Минобороны. Результаты боевой работы уточняются.

Добавим, что в Энгельсе находится военно-воздушная база России – "Энгельс-2". Там базируются стратегические бомбардировщики, наносящие удары по Украине.