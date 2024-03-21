Главнокомандующий ВСУ встретился с председателем Военного комитета НАТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром, который сегодня находится с визитом в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Сырского в Telegram-канале.

Главком отметил, что проинформировал топ-чиновника НАТО о ситуации на поле боя.

"Обсудили главные потребности Сил обороны Украины. Ключевые приоритеты - боеприпасы и противовоздушная оборона. Поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку Украины ", - сообщил Сырский.

Он добавил, что после встречи члены делегации НАТО почтили память погибших в российско-украинской войне у Стены памяти вблизи Михайловского собора в Киеве.