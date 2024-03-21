Словения объявила российского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных и европейских дел Словении объявило российского дипломата персоной нон грата из-за деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении правительства страны.

МИД Словении сообщил посольство РФ в стране, что российский дипломат занимался деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Он должен покинуть Словению не позднее 28 марта.

С начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года ряд европейских стран объявили дипломатических представителей Москвы нежелательными или требовали сокращения российских диппредставительств.

Словения в начале апреля 2022 года потребовала сокращения персонала посольства России в Любляне до уровня посольства Словении в Москве.

Это позволило сократить количество сотрудников посольства РФ на 33 человека – с 41 до восьми, отмечает RTV SLO.

На днях МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы сообщить об объявлении сотрудника посольства РФ с дипломатическим статусом персоной нон грата.

Ранее МИД Молдовы сообщил об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства РФ в связи с организацией "выборов" президента России на территории Приднестровского региона.

Перед этим МИД Австрии решил объявить двух работников посольства России персонами нон грата из-за того, что их деятельность "несовместима с дипломатическим статусом".