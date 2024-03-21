Целью российской атаки по Киеву 21 марта был ГУР - источник

Почти все крылатые и баллистические ракеты, которыми Россия ударила по столице утром четверга, были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в ГУР.

"Абсолютное большинство ракет, которые летели по Киеву 21 марта, было направлено на объекты Главного управления разведки.

Все они сбиты".

Что предшествовало:

В ночь на 21 марта россияне атаковали Киев 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами. По данным Воздушных сил, их все удалось сбить.