Bloomberg: США поддержали предложение на 50 млрд для Украины за счет активов РФ

США поддерживают предложение о выпуске облигаций на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных российских активов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что предложение предусматривает объединение 280 миллиардов долларов активов российского центрального банка, которые были иммобилизованы странами G7 и Европейским союзом, в SPV, прибыль от которого пойдет на так называемые "облигации свободы".

Более двух третей замороженных активов России заблокированы в ЕС, где они приносят около 3,6 млрд долларов чистой прибыли в год.

Поступления от предполагаемого размещения облигаций почти равны 60 миллиардам долларов американской помощи, которая все еще находится в Конгрессе. Западные страны изо всех сил пытаются получить финансирование для Украины в критический момент войны, поскольку ВСУ сталкиваются с нехваткой артиллерии, а Россия добилась определенных успехов на востоке.

Кто может выступить против

Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе в четверг обсудят, как использовать прибыль от замороженных российских активов, чтобы помочь Украине.

Издание пишет, что обсуждения находятся на ранней стадии и продолжаются. Некоторые страны "Большой семерки", включая Германию и Францию, выразили осторожность по поводу новой идеи.

"Эти усилия могут принести гораздо больше, чем 50 миллиардов долларов. Некоторые страны ЕС, в частности Эстония, призвали союзников быть смелее и сразу конфисковать активы" , - говорится в материале.

Разногласия внутри Европы

Ранее "Большая семерка" заявляла, что активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не согласится заплатить Украине за нанесенный ею ущерб.

Союзники по "Большой семерке" в последние месяцы обсуждали несколько вариантов использования замороженных активов. Речь идет об использовании денег в качестве залога для привлечения долга или выдачи гарантий против замороженных средств.

Но между ними остаются разногласия из-за нежелания Европы делать что-либо, что может быть воспринято как фактическая конфискация активов.

Страны опасаются, что могут столкнуться с юридическими проблемами, поставить под угрозу стабильность евро и столкнуться с ответными мерами со стороны РФ.

США хотят максимизировать количество средств, изъятых в РФ

Сейчас лидеры ЕС приближаются к соглашению об использовании доходов от заблокированных активов для финансирования военных нужд Украины.

Согласно планам, представленным на этой неделе, основная часть непредвиденных доходов, которые в основном хранятся через бельгийскую клиринговую палату Euroclear, будет переведена в Европейский фонд мира.

Этот механизм используется прежде всего для возмещения правительствам военных закупок, направляемых в Украину.

"Аргумент США заключается в том, чтобы разработать вариант, который максимизирует доходы, полученные от замороженных активов, и прогнозирует стоимость непредвиденных доходов, чтобы Украина быстро получила большую поддержку" , - пишет Bloomberg.

Использование российских активов

Напомним, в конце февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что "пора начать разговор об использовании непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины".

Согласно предложению ЕС, доля доходов, полученных с 15 февраля, еще не определенная, будет передаваться ЕС дважды в год до тех пор, пока санкции не будут сняты. Средства будут направлены в Европейский фонд мира, а также в фонд бюджета ЕС по Украине.

Вчера сообщалось, что Еврокомиссия объявит предложения по использованию прибыли от замороженных российских активов для финансирования поставок оружия Киеву и стимулирования оборонной промышленности страны.