Пиротехники уничтожили боевую часть ракеты Х-101, которая летела на Киев

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили боевую часть ракеты Х-101, обнаруженную возле одного из домов в Шевченковском районе столицы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

"После утренней массированной атаки РФ в Шевченковском районе столицы возле одного из домов обнаружена боевая часть ракеты Х-101.

Правоохранители обеспечили перекрытие движения и вместе со спасателями эвакуировали жителей".

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС транспортировали часть ракеты к месту ликвидации и уничтожили.

Спасатели уточняют, что часть вражеской ракеты была уничтожена с помощью пиротехнической машины тяжелого типа ПМ-В.