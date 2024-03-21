Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

В течение суток российские войска обстреляли общины Сумской области из минометов и артиллерии, а также сбросили авиационные бомбы, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 21 марта.

В течение суток зафиксировано 67 боевых столкновений. В общем, враг нанес 36 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах н.п. Ворожба, Гриценко Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Леоновка Черниговской области; Чернацкое, Барановка, Сосновка, Ходыно, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Екатериновка Сумской области; Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации совершил 1 безуспешный штурм позиций Сил обороны в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе н.п. Надежда Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак противника в районах н.п. Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Веселое, Раздолевка Донецкой области и где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационный удар в районе н.п. Новосадово Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак врага в районах н.п. Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Григоровка, Калиновка и Нью-Йорк Донецкой области Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки врага в районах н.п. Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Новобахмутовка, Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе н.п. Курахово Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 6 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах н.п. Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглась Ивановка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству и 2 средствам противовоздушной обороны противника.