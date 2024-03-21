Финляндия продолжает импорт никеля и удобрений из России - СМИ

Компания Nurminen Logistics получает значительную прибыль от ввоза российского сырья, а именно никеля и удобрений в Финляндию. Об этом пишет Yle, сообщает Укринформ.

Отмечается, что акции компании стали самыми прибыльными на Хельсинкской фондовой бирже в прошлом году.

Несмотря на закрытую финско-российскую границу и продолжающуюся российскую агрессию в Украине, перевозка никеля и удобрений железнодорожными путями из РФ в Финляндию продолжается, утверждает издание. Импорт не останавливают и забастовки Центрального объединения профсоюзов SAK, говорится в материале.

Никель привозят на завод Nornickel Harjavalta, принадлежащий российской группе "Норникель", владельцем которой является Владимир Потанин. На Потанина были наложены санкции США, Великобритании и Канады, однако со стороны ЕС ограничений введено не было.

Удобрения везут из России в порт финского Котка. За загрузку удобрений отвечает российский портовый оператор Fertilog, однако там комментарии Yle по этому вопросу не предоставили.

Российский никель и удобрения пока не подпадают под санкции, поскольку являются критически важным сырьем для Финляндии. Импорт осуществляется на основе государственного соглашения между скандинавской страной и РФ по железнодорожным перевозкам, пишет издание.