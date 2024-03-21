В ГУР прокомментировали строительство новой железной дороги из РФ в Крым

Российские агрессоры действительно строят железную дорогу во временно оккупированном Крымом и она является "значимой целью" для украинских военных. Об этом сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

"Это серьезный вызов. Серьезная угроза. Соответственно, для украинских Сил обороны – это значимая цель. Есть планы, но они не всегда соответствуют действительности. В российском случае так же" , – отметил он .

Юсов напомнил, что Россия продолжает использовать именно железную дорогу как основополагающий элемент логистики поставок оккупационного корпуса. Враг не устраивает ситуация с Крымским мостом и его пропускные объемы, поэтому они пытаются усилить железнодорожное сообщение.

Представитель ГУР заверил, что "происходит противодействие этим планам". А в ответ на вопрос, удастся ли врагу закончить строительство железной дороги в Крым через оккупированный юг Украины, сказал, что "это задача".

"Вопрос, что если либо не удастся, либо не уложатся в сроки. Если все же удастся, то как долго и как эффективно она сможет работать" , - добавил Юсов.

Напомним, на днях Владимир Путин заявил, что РФ якобы восстановила железнодорожную ветку от российского города Ростов до временно оккупированного Бердянска. В перспективе эта железная дорога станет "альтернативой" Крымскому мосту через Керченский пролив.