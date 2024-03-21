В Минбороны Эстонии озвучили сроки доставки снарядов из нового пакета

Артиллерийские снаряды из нового пакета военной помощи Эстонии будут доставлены в Украину уже через несколько недель. Об этом заявил министр обороны Эстонии Анно Певкур во время выступления на XVI Киевском форуме безопасности, сообщает Укринформ.

«Я с гордостью говорю, что несколько дней назад Эстония предоставила Украине новый пакет помощи, включающий в себя снаряды калибра 155 мм. Их доставят в Украину уже через несколько недель, а не через несколько лет» , - сказал Певкур.

Он добавил, что в новый пакет помощи также войдут противотанковые снаряды калибра 90 мм и другие средства поражения, снайперские ружья и другие виды вооружения для сил специальных операций.

Комментируя ситуацию на поле боя, министр обороны Эстонии отметил, что на примере минувшей ночи можно увидеть, что Россия будет прибегать к дальнейшей эскалации и будет пытаться продвинуться вперед.