В Минбороны Эстонии озвучили сроки доставки снарядов из нового пакета
Артиллерийские снаряды из нового пакета военной помощи Эстонии будут доставлены в Украину уже через несколько недель. Об этом заявил министр обороны Эстонии Анно Певкур во время выступления на XVI Киевском форуме безопасности, сообщает Укринформ.
«Я с гордостью говорю, что несколько дней назад Эстония предоставила Украине новый пакет помощи, включающий в себя снаряды калибра 155 мм. Их доставят в Украину уже через несколько недель, а не через несколько лет», - сказал Певкур.
Он добавил, что в новый пакет помощи также войдут противотанковые снаряды калибра 90 мм и другие средства поражения, снайперские ружья и другие виды вооружения для сил специальных операций.
Комментируя ситуацию на поле боя, министр обороны Эстонии отметил, что на примере минувшей ночи можно увидеть, что Россия будет прибегать к дальнейшей эскалации и будет пытаться продвинуться вперед.
«Сейчас многие говорят, что россияне готовятся к большой войне с НАТО. Конечно, сейчас они не могут себе позволить полномасштабную войну против НАТО, но Путин пытается продвинуться вперед в Украине. Мы понимаем, что его конечная цель – не Украина, а стремление унизить Запад, показать, что Запад слаб, что НАТО не функционирует как организация. Он также хочет восстановить бывшую Российскую империю. То есть существует немало причин, по которым Путин прибегает к эскалации. Но мы должны дать ответ на вопрос, как мы отреагируем, зная, что он и дальше будет прибегать к эскалации в последующие месяцы», - отметил Певкур.