Кличко рассказал, во сколько обойдется ремонт тоннеля метро возле "Демеевской"

Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская", сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил городской голова Виталий Кличко на заседании Временной специальной комиссии Верховной Рады.

Точная сумма работ станет известной через две недели - после открытия котлована и проведения экспертизы. Для финансирования ремонтных работ используются средства резервного фонда.

Подрядчиком работ выступает группа компаний "Автострада" Максима Шкиля. По их оценке, на данный момент выполнено около 40% общего объема работ.