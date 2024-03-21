Некоторые страны поддержали идею Макрона по отправке войск в Украину - посол Франции

Некоторые страны поддержали идею французского президента Эммануэля Макрона по отправке войск в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Весьер, сообщает Киевский форум безопасности.

Весьер напомнил, что по мнению Франции, сейчас нет красных линий и не надо воздерживаться от чего-то, даже если будет необходимость в присутствии войск в Украине.

"Мы можем сказать, что это не исключается. Для нас это очень мощный сигнал о том, что мы усиливаем поддержку Украине. Не будем себя сдерживать какими-то пределами", - пояснил посол.

В то же время Вейер добавил, что для Франции в правовом поле Россия является не врагом, а оппонентом, на которого она не собирается нападать.

"Но мы уже готовы сделать все необходимое, чтобы поддержать Украину. Вот что мы пытаемся сделать. Это не что-то согласованное с нашими друзьями и партнерами. Это то, что мы думаем, но есть некоторые страны, которые заинтересовали эти идеи. Это обсуждается", - отметил он.

Идея Макрона об отправке войск

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.

Большинство стран не поддержали позицию Макрона. Вдобавок, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцом.