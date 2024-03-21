ГПСУ: Польские фермеры разблокировали еще один пункт пропуска на границе

Польские фермеры завершили митинг на направлении пункта пропуска "Зосин" - "Устилуг" и разблокировали движение грузовиков, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии УП.

"В 21.10 получена информация от пограничной стражи Республики Польша о завершении польскими фермерами действий по блокированию движения для грузовых транспортных средств перед польским ППр "Зосин".

В настоящее время пропуск всех транспортных средств осуществляется беспрепятственно в обоих направлениях".

На уточняющий вопрос УП, есть ли у ГПСУ информация о том, планируют ли польские фермеры возобновить блокаду на этом направлении, Демченко ответил "Это вся инфа, которая есть на данный момент".