Кулеба заявил о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине

Украина через некоторое время получит от Соединенных Штатов Америки дальнобойные ракеты ATACMS и другое необходимое вооружение. По этому вопросу в переговорах между сторонами есть прогресс, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Отвечая на вопрос ведущего относительно ATACMS, чиновник выразил уверенность в положительном решении. Однако не стал делать прогнозы, когда это может произойти, призвав подождать.

"Я не сомневаюсь, что новости будут. Надо подождать. Работа продолжается. Украина получит все, что ей нужно", - сказал Кулеба.

По его словам, на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины Вашингтон хорошо понимает необходимость сил обороны в дальнобойном оружии.

"Это очень сложная и многомерная работа, но со стороны США мы видим очень глубокое понимание потребностей Украины в дальнобойном оружии. Есть продвинутый диалог с ними по этому вопросу... Я говорю об этом с Блинкеном (государственный секретарь США Энтони Блинкен, - ред.), Ермак (руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, - ред.) с Салливаном (советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, - ред.), Умеров (министр обороны Украины Рустем Умеров, - ред.) с Остином (глава Пентагона Ллойд Остин, - ред.)", - отметил Кулеба.

Он добавил, что есть прогресс в этом вопросе, и "нужно терпение".

Передача ATACMS Украине от США

Напомним, в прошлом году Штаты передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS в небольшом количестве. Тогда военные ВСУ ударили по аэродромам российских захватчиков во временно оккупированных Луганске и Бердянске, по данным СМИ, именно этим вооружением. Позже в США подтвердили такую информацию. В Вашингтоне уточнили, что нашим воинам оказали ракеты с дальностью действия до 165 километров.

Как сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба в октябре 2023 года, поставки ATACMS Украине будут происходить на постоянной основе.

Недавно американское издание NBC News сообщало, что Белый дом работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности.

Также американское издание Politico писало, что новый пакет военной помощи Украине от США может содержать несколько дальнобойных ATACMS. Однако, эти ракеты в новую американскую помощь не вошли.

На днях советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон еще не принял решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Однако в Белом доме продолжаются конструктивные дискуссии по этой теме.

Добавим, 18 марта сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм во время своего визита в Киев выразил уверенность, что в этом году Украина получит от Штатов ATACMS и сможет "перевернуть мост, соединяющий Крым с Россией".