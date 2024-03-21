Евросовет призвал как можно быстрее одобрить переговорную рамку о вступлении Украины
Европейский совет отметил прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для вступления в блок. Брюссель призвал другие государства-члены Евросоюза быстро одобрить переговорную рамку после ее представления, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит итоговое заявление Евросовета, обнародованное в Twitter (X) спикера президента Европейского совета Шарля Мишеля Екатерины Кесиндж.
В документе в пункте под номером 32 говорится, что соответствующую оценку и рекомендации были даны не только Украине, но и Молдове.
"Евросовет приветствует прогресс Украины и Молдовы в продвижении необходимых реформ на пути в ЕС. После представления проекта переговорных рамок для Украины и Молдовы Евросовет призывает как можно быстрее принять их и продолжить работу без промедления", - говорится в итоговом заявлении Евросовета.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов Европейского союза на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Отметим, что фактически переговоры о вступлении Украины в блок пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.
Добавим, что Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины по вступлению в ЕС.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил мнение, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца июня этого года.