ISW: Россия пытается сформировать резервы для штурмов оборонительных линий ВСУ

Российское военное командование, похоже, формирует резервы, способные проводить широкомасштабные механизированные штурмы украинских оборонительных линий и достигать оперативно значимых успехов, если они будут полностью экипированы и должным образом подготовлены.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

"Российские "мощные стратегические резервы" теоретически могут быть способны выполнять роль сил первого эшелона, сил проникновения или эксплуатационных сил второго эшелона, способных проводить широкомасштабные механизированные штурмы украинских оборонительных линий и достигать оперативно значимых успехов, если они будут полностью экипированы и должным образом подготовлены.

Однако, по прогнозам ISW, Россия не создаст стратегический резерв, способный выполнять такие функции" , – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что из открытых источников непонятно, какой именно "стратегический резерв" формирует Россия.

При этом, говорится в отчете ISW, известные российские кадровые и материальные ограничения позволяют предположить, что Россия, скорее всего, не будет использовать эти "стратегические резервы" как сплоченное формирование для участия в боевых действиях в Украине, а вместо этого будет использовать их как резерв "рабочей силы" для пополнения потерь на линии фронта.