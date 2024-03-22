Атака на ДнепроГЭС: перекрыто движение, есть пострадавшие — ОВА

Российские оккупанты ночью атаковали Днепровскую ГЭС, пока движение автомобилей через дамбу перекрыли, есть пострадавшие. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Украинская правда.

"С 4 утра враг начал наносить удары по гражданской инфраструктуре. Целил по критической инфраструктуре, не имеющей никакого отношения к военным, обеспечивающей жизнедеятельность наших жителей. Одним из таких объектов является наша ДнепроГЭС. В настоящее время движение через ДнепроГЭС перекрыто. Часть критической инфраструктуры пострадала. Спасатели работают и на территории ДнепроГЭС, и на других энергетических объектах. Позже будет более подробная информация" , - сказал Федоров в эфире телемарафона.

В Нацполиции также заявили об ограничении движения автотранспортом через дамбу.

"Движение автодорожным переездом дамбы Днепровской ГЭС полностью ограничено. Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута" , - проинформировали полицейские.

О причине перекрытия полиция не сообщает.

В то же время советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото с горящим транспортным средством и написал, что "российская ракета попала в двигавшийся через дамбу троллейбус". По данным Андрющенко, в троллейбусе находились люди.

Позже эту информацию подтвердил и Федоров.

"На ДнепроГЭСе (в момент атаки – ред.) осуществляли движение как троллейбус, так частные автомобили. Есть, к сожалению, пострадавшие. О погибших информацией мы не владеем сейчас. Относительно пострадавших – это десятки пострадавших людей" , - сообщил председатель ОВА.

Как сообщалось, ночью 22 марта россияне запустили "Шахеды" и крылатые ракеты в сторону Украины, на всей территории страны почти 4 часа продолжалась воздушная тревога.

В ряде регионов раздавались взрывы. В частности, около 15 взрывов слышали в Харькове. В местах некоторых "прилетов" вспыхнули пожары. Россияне целили по энергетической структуре – в городе возникли проблемы со светом.

По Запорожью и Запорожскому району россияне нанесли 12 ракетных ударов. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что поражены объекты инфраструктуры и пострадали гражданские дома.

Есть попадание и в объекты критической инфраструктуры в Кривом Роге.

Попали оккупанты также в объект критической инфраструктуры в Винницкой области и объект энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атака россиян ночью 22 марта была нацелена на украинскую энергетику и стала самой масштабной за последнее время.