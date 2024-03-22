Ночная атака РФ: на Виннитчине и Львовщине попали в критическую инфраструктуру

Россияне ночью 22 марта попали в объект критической инфраструктуры в Винницкой области и в объект энергетической инфраструктуры во Львовской области. Об этом заявил главы Винницкой и Львовской ОВА Сергей Борзов и Максим Козицкий, сообщает Украинская правда.

"Враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Есть попадание в объект критической инфраструктуры" , – сообщил глава Винницкой ОВА.

"Во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Начался пожар. Сейчас его тушат пожарные" , – сообщил Козицкий.

По его словам, пока информация о пострадавших не поступала.

Козицкий также сообщил, что в Золочевском районе Львовской области бушует пожар в лесном массиве.

"Предварительно, от падения обломков "Шахеда", который сбили наши силы ПВО" , − отметил глава ОВА.

Ночью 22 марта россияне запустили "Шахеды" и крылатые ракеты в сторону Украины, по всей территории страны почти 4 часа звучала воздушная тревога.