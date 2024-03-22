В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие в результате ракетного удара РФ

Россия нанесла ракетный удар по Хмельницкой области. В Хмельницком повреждены объекты инфраструктуры, погибли и ранены.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА, а также мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

"Ужасное утро. Есть повреждения объектов инфраструктуры. Повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских" , – сообщил Симчишин.

Мэр добавил, что детали обнародуют позже.

"Суспільне Хмельницкий" сообщало об обесточивании в Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окрестных селах. Впоследствии журналисты сообщили, что в некоторых микрорайонах Хмельницкого возобновили электроснабжение.

Напомним, в ночь на 22 марта российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине.