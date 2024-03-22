Враг массированно атаковал Запорожье, есть попадание в ДнепроГЭС
Российские террористы на протяжении суток нанесли 327 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области, в том числе 12 ракетных ударов по Запорожью и Запорожскому району. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА, Иван Федоров.
По словам Федорова, враг нанес 327 ударов по 12-ти населенным пунктам.
"4 авиационных удара по Малой Токмачке, Роботиному, Левадному. 40 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку. Степногорскую" , - отметил глава ОВА.
Поступило 26 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, добавил он.
Под массированную российскую атаку также попал ДнепроГЭС в Запорожье. Об этом проинформировала прессслужба Укргидроэнерго.
Утром 22 марта российские ракеты атаковали инфраструктуру Украины, в том числе и объекты энергетики.
"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Изуверы не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотины. Сейчас продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов. Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая" , - говорится в сообщении Укргидроэнерго.