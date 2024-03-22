В Минэнерго назвали цель массированного ракетного удара россиян
Россия совершила одну из самых масштабных атак на украинские объекты энергоинфраструктуры за последнее время. Цель россиян – вызвать серьезные сбои в работе энергосистемы.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны", - отметил Галущенко.
Он добавил, что есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях.
Также из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.
"В части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет", – добавил министр.