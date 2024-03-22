В Минэнерго назвали цель массированного ракетного удара россиян

Россия совершила одну из самых масштабных атак на украинские объекты энергоинфраструктуры за последнее время. Цель россиян – вызвать серьезные сбои в работе энергосистемы.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны" , - отметил Галущенко.

Он добавил, что есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях.

Также из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.