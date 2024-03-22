ЗАЭС из-за обстрелов оказалась на грани блекаута — Энергоатом
Запорожская атомная электростанция из-за массированной ракетной атаки со стороны РФ оказалась на грани очередного блекаута. Об этом говорится в сообщении Энергоатома.
"Сегодня, 22 марта 2024 года, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ Днепровская, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Сейчас самая большая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330кВ Запорожская ТЭС - Ферросплавная", - информируют энергетики.
Отмечается, что это линия, которую недавно отремонтировали украинские энергетики, поскольку она не работала в течение длительного времени из-за повреждений российскими ударами.
"Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", - подчеркнул руководитель Энергоатома Петр Котин.