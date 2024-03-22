ЗАЭС из-за обстрелов оказалась на грани блекаута — Энергоатом

Запорожская атомная электростанция из-за массированной ракетной атаки со стороны РФ оказалась на грани очередного блекаута. Об этом говорится в сообщении Энергоатома.

"Сегодня, 22 марта 2024 года, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ Днепровская, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Сейчас самая большая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330кВ Запорожская ТЭС - Ферросплавная" , - информируют энергетики.

Отмечается, что это линия, которую недавно отремонтировали украинские энергетики, поскольку она не работала в течение длительного времени из-за повреждений российскими ударами.