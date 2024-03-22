В Кривом Роге попали в критическую инфраструктуру: ввели графики отключений

В Кривом Роге во время ракетной атаки РФ зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры. В городе были введены графики аварийных отключений.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Комбинированная атака вражескими ракетами и "шахедами". Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Где есть возможность лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки" , - написал Вилкул.

Он добавил, что в городе работает 213 "Пунктов несокрушимости".