В Кривом Роге попали в критическую инфраструктуру: ввели графики отключений
В Кривом Роге во время ракетной атаки РФ зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры. В городе были введены графики аварийных отключений.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Комбинированная атака вражескими ракетами и "шахедами". Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Где есть возможность лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки", - написал Вилкул.
Он добавил, что в городе работает 213 "Пунктов несокрушимости".
Впоследствии Вилкул сообщил, что в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений электроэнергии.
"Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы", – отметил он.