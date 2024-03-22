РФ выпустила почти 90 ракет и более 60 "Шахедов" – Зеленский
В ночь на 22 марта Россия атаковала Украину, запустив около 90 ракет разных типов и более 60 "Шахедов".
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии снабжения энергией, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора", - написал Зеленский.
Он добавил, что в городах, пострадавших от ракетных ударов, работают необходимые службы.
"Продолжается возобновление поставок электричества. Харьков и область, Запорожье, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесчина, Хмельницкий и область, Винница, Франковщина – повсюду, где это нужно, с ночи продолжаются восстановительные работы", – отметил президент.
Он также упрекнул Запад за задержки с поставками оружия Украине и призвал ускорить оказание военной помощи.
"У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У "шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений.
Системы "Петриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и дамбы. Партнеры точно знают, что нужно. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих извергов из Москвы", - написал Зеленский.