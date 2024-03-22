В ряде регионов аварийные отключения, Харьков – фактически обесточен

В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии, сообщает Экономическая правда.

В Сумской ОВА сообщили, что временно введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов Сумщины.

В ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области происходят экстренные отключения по распоряжению "Укрэнерго".

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что на Полтавщине применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей.

"Ситуация - на контроле. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения" , - написал он.

Пронин добавил, что сейчас в области обесточены более 104 тысяч бытовых потребителей и 6700 юридических.

"Фактически это превентивные отключения для сбалансирования работы энергосистемы. Сохраняем спокойствие. Специалисты проводят восстановительные работы" , - заявил он.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики - город "фактически полностью без света".

"В связи с тем, что враг сегодня нанес удары по энергоструктуре Харькова и вывел ее из строя, в городе не работают светофоры" , - заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

О применении графика аварийных отключений заявили также в Кировоградской ОВА.