В ряде регионов аварийные отключения, Харьков – фактически обесточен
В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии, сообщает Экономическая правда.
В Сумской ОВА сообщили, что временно введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов Сумщины.
В ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области происходят экстренные отключения по распоряжению "Укрэнерго".
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что на Полтавщине применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей.
"Ситуация - на контроле. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал он.
Пронин добавил, что сейчас в области обесточены более 104 тысяч бытовых потребителей и 6700 юридических.
"Фактически это превентивные отключения для сбалансирования работы энергосистемы. Сохраняем спокойствие. Специалисты проводят восстановительные работы", - заявил он.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики - город "фактически полностью без света".
"В связи с тем, что враг сегодня нанес удары по энергоструктуре Харькова и вывел ее из строя, в городе не работают светофоры", - заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
О применении графика аварийных отключений заявили также в Кировоградской ОВА.
"Каждые 2 часа будут отключать половину абонентов исключительно жилого сектора в определенных территориальных общинах области. В областном центре под отключение попадают окраины города. Отключать объекты критической инфраструктуры пока не планируется", - заявил глава ОГА Андрей Райкович.